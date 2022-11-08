В Челябинске после закрытия магазинов керамической плитки возбудили уголовное дело

Планы горожан на ремонт сорвались
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Челябинске покупатели магазинов «Керамик Холл» месяцами не могут получить заранее оплаченный товар. Торговые точки, где прежде предлагали декоративную плитку и сантехнику, закрылись. Потеряв последнюю надежду дождаться доставки, горожане стали жаловаться в полицию. Клиенты торговой сети пытаются собрать информацию о всех пострадавших, чтобы направить в суд коллективный иск.
Печальным опытом челябинцы делятся на онлайн-площадках отзывов, в том числе на странице магазинов в соцсети.
Одна из клиенток рассказала, что полгода ждет предоплаченный заказ.
— Мы месяц ждем, — поделилась опытом другая жительница Челябинска. — Звонили, нам обещали, то будет доставка, то еще не доехала до склада наша плитка. В итоге теперь не можем ни по одному номеру дозвониться. Ни до менеджера, ни до директора, ни по горячей линии, просто «телефон недоступен» и все.
Ответа женщинам от представителей компании в дискуссии нет.
В челябинском управлении МВД рассказали, что в Курчатовский отдел полиции поступило уже около десятка обращений: оплатившие покупки в «Керамик Холле» граждане заявляют о невыполнении организацией обязательств.
— Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Проводятся следственные действия, — уточнили в УМВД.
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