В Челябинске директора стройфирмы оставили под стражей по делу о мошенничестве

Адвокат уже второй раз просил отпустить Юдина под домашний арест Фото: Артем КИЛЬКИН

Челябинский областной суд оставил под стражей директора строительной компании «Флагман» Евгения Юдина. Он обвиняется в махинациях со строительством детсада в Аше. Предприниматель просился под домашний арест, уже во второй раз.

— Сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав, что следствие находится в завершающей стадии и обвиняемому возможно избрать более мягкую меру пресечения, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По версии следствия, с мая 2018 по май 2020 года при выполнении госконтракта по строительству детского сада в городе Аша директор «Флагмана» похитил более 19 млн рублей. В документах на оплату обнаружили ложные сведения об объеме фактически выполненных работ, приобретенных и использованных материалах. Завышение показателей «на бумаге» позволило получить крупную сумму.

Возбуждено два уголовных дела: о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) и даче взятки (п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ). По решению суда Евгений Юдин остается в СИЗО до 22 декабря.

Евгения Юдина задержали в июне 2022 года. В июле адвокат предпринимателя уже просил назначить своему подзащитному более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но Челябинский областной суд отказал.

Предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей.

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