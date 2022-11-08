В Челябинске пройдёт 11-й съезд национально-культурных объединений Южного Урала

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10 ноября 2022 года в Челябинске состоится традиционный 11-й съезд национально-культурных объединений Южного Урала, приуроченный ко Дню народного единства.

В текущем году темой съезда станет реализация национально-культурных проектов на территории Челябинской области. На нескольких дискуссионных площадках делегаты обсудят актуальные вопросы развития партнёрства органов власти и институтов гражданского общества. Данный опыт необходим для решения задач государственной национальной политики и укрепления межнациональных отношений.

Отдельно в рамках съезда эксперты рассмотрят лучшие муниципальные практики и проекты, реализуемые на территории Челябинской области в сфере укрепления межнационального мира и согласия, педагогических и языковых практики в работе с детьми-инофонами и детьми-мигрантами, опыт работы региональных Домов дружбы народов, а также опыт работы с вынужденными переселенцами.

В работе съезда примут участие представители органов исполнительной власти регионов России, специалисты Федерального агентства по делам национальностей, эксперты в области национальной политики, руководители и активисты национально-культурных, казачьих и религиозных объединений Южного Урала, представители Дома народов России.

Скачать подробную программу съезда можно по ссылке. Часть делегатов соберется 10 ноября 2022 года в очном формате на площадке конгресс-отеля «Малахит». Начало мероприятия — в 10:00.

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