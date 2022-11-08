Сканирует и прочитывает: в челябинском университете появилось оборудование для обучения незрячих студентов

Специальный аппарат стоит 300 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ЮУГМУ.

В Южно-Уральском государственном медицинском университете теперь смогут учиться слепые и слабовидящие люди. Для этого купили современное устройство для чтения Optelec ClearReader+. Устройство сканирует написанное и прочитывает его.

Небольшая читающая машина обошлась институту в 300 тысяч рублей. Но потребность в ней есть. В университете и колледже ЮУГМУ учатся 44 человека с особенностями здоровья. Для них разработано шесть адаптивных программ на специалитете и 47 − в ординатуре.

В следующем году ЮУГМУ планирует закупить специальное оборудование для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарат. Для получения образования им понадобятся головная мышь, адаптированная клавиатура с большими клавишами и выносная компьютерная кнопка.

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