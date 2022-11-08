В Челябинске стартовал набор волонтеров на Фонбет Неделю Звезд Хоккея 2022

Для работы на престижном спортивном мероприятии набирают волонтеров от 16 лет. Отбор проведут по нескольким направлениям: встреча гостей в аэропорту, работа со зрителем, помощь в работе транспортной службы, службе протокола, пресс-службе. Отдельное направление – это ассистент спортивной команды. Ребята будут сопровождать и помогать командам, хоккеистам.
Набор продлится до 15 ноября 2022 года. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету по ссылке.
Напомним, Фонбет неделю звезд хоккея в Челябинске 3 декабря откроет Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). На следующий день пройдет матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). 10 и 11 декабря состоятся мастер-шоу и Фонбет матч звезд КХЛ.