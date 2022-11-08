МФЦ в центре Челябинска и несколько высоток рядом остались без света

Без света остались МФЦ, жилые дома, офисы и магазины. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

В челябинском жилом комплексе «Западный луч» днем, 8 ноября, отключили электричество. Без света остались не только жители домов, но и многофункциональный центр, офисы, магазины и кафе.

— Сегодня обещали затмение, у нас в офисе оно уже началось, — шутит читатель КП, который работает в «Западном луче».

Удастся ли вернуть электричество в ближайшее время, пока неизвестно.

— Авария на городских сетях на высокой мощности 10 КВТ. Аварийная бригада занимается устранением, — сообщили в управляющей компании.

Обновлено.

Как сообщают наши читатели, электроснабжение восстановили.

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