В Челябинске дети два дня ходили в школу по опасному льду, потому что территория не относится к управляющей компании

Дорожки посыпали после жалоб родителей, хотя и не обязаны. Фото: УК "Домоуправ".

Завершение осенних каникул совпало в Челябинске с мощным снегопадом и потеплением. Как следствие, все тротуары города превратились в каток. Еще в понедельник детям сложно было добраться до школы. К 8 ноября многие дорожки посыпали смесью или почистили. Однако участок возле образовательного центра №7 в микрорайоне «Академ» дворники будто не замечали.

— Возле образовательного центра №7 каток. Никто не посыпал и не чистил в эти дни дорожки за территорией школы, — пишет одна из мам. — Очень опасно для детей.

После обращений родителей в управляющую компанию «Домоуправ», дворники посыпали территорию возле школы, однако отметили, что делать это не обязаны.

— Данная территория относится к Администрации города, — ответили в управляющей компании. — Но дворники вышли, чтобы подсыпать территорию у образовательного центра.

За комментарием мы обратились в администрацию Челябинска, чтобы узнать, кто же должен чистить и посыпать территорию возле социальных объектов: школ, больниц и детских садов. На момент публикации ответа журналист КП-Челябинск не получил.

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