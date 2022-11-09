Для мастерских и хранения картин: к зданию факультета изобразительных искусств ЮУрГИИ построят два корпуса

За корпусом на Победы, 167 места для новых пристроек хватит. Фото: Яндекс Карты

Еще два новых корпуса пристроят к зданию факультета изобразительных искусств ЮУрГИИ на проспекте Победы, 167. Планами генеральной реконструкции поделилась с КП-Челябинск ректор института Елена Сизова:

– Земля за зданием наша, позволяет. Есть уже план этого строительства, приглашали проектный институт. На данный момент это все передано в проектную организацию, там скажут, можно ли достроить два здания так, чтобы это было буквой «П». Контингент расширится, открываются программы высшего образования, есть потребность в увлечении количества мастерских, натюрмортного и методического фонда. На факультете очень много, так скажем, реквизита – картин, гипсовых статуй. Нужны и складские помещения.

Работа над проектом идет уже два года. Параллельно проводится ежегодный летний ремонт по заявкам декана факультета. Так обновили уже примерно половину аудиторий, добавила ректор. В корпусе заменили больше 50 деревянных окон на пластиковые – оставшимися займутся в следующем году. А также фасадом.

Новые окна в учебном корпусе. Фото: пресс-служба ЮУрГИИ

В 2024 году грядет капитальное обновление внутренних помещений. Ремонт крыши уже подходит к концу – что сделали, и в какие сроки должен уложиться подрядчик, рассказал КП-Челябинск проректор ЮУрГИИ Павел Сундарев.

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