Весь старославянский язык — в одной книге: ученые МГТУ опубликовали второй том фразеологического словаря

Фото: МГТУ

Ученые научно-исследовательской словарной лаборатории МГТУ им. Г.И. Носова под руководством профессора, доктора филологических наук Светланы Григорьевны Шулежковой опубликовали в Москве второй том пятитомного «Большого фразеологического словаря старославянского языка».

Уникальная книга заняла достойное место в кругу немногочисленных словарей общеславянского литературного языка, функционировавшего на территории Славии со 2-й половины 9 века до конца 11 века.

Фото: МГТУ

Уникальность труда магнитогорских учёных состоит в том, что до них никто ранее не рисковал начать работу над созданием полного фразеологического словаря языка, сыгравшего огромную роль в формировании всех современных славянских литературных языков.

Словарь можно признать толковым энциклопедическим трудом. Авторы уверены, что книга, вызовет интерес у широкого круга читателей – учёных-славистов, педагогов-гуманитариев высших учебных заведений.

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