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НовостиОбщество8 ноября 2022 11:54

В Челябинской области на неопределенный срок перенесли открытие горнолыжного сезона

Как это объяснили представители «Солнечной долины»
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Горнолыжный сезон должен был стартовать 11 ноября

Горнолыжный сезон должен был стартовать 11 ноября

Фото: Иван ВИСЛОВ

Горнолыжный сезон, который должен был начаться 11 ноября в Челябинской области, перенесли на неопределенный срок. Из-за высоких плюсовых температур снегогенераторы не могут производить снег. Об этом сообщил руководитель технической службы горнолыжного курорта «Солнечная Долина» Дмитрий Просвирин.

— Как только мы дождемся оптимальных минусовых температур, нам нужно будет всего несколько дней, чтобы подготовить качественные трассы и начать радовать посетителей фирменным вельветом, — рассказал Дмитрий Просвирин

Представители курорта пообещали сообщить дату открытия горнолыжного сезона позднее.

Ранее в «Солнечной долине» отменили старты первенства и Кубка мира по фристайлу. Это связано с рядом санкций и ограничений, наложенных на Россию. Однако на замену отмененным соревнованиям проведут Кубок Евразии по фристайлу.

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