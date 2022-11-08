В Челябинской области на неопределенный срок перенесли открытие горнолыжного сезона

Горнолыжный сезон должен был стартовать 11 ноября Фото: Иван ВИСЛОВ

Горнолыжный сезон, который должен был начаться 11 ноября в Челябинской области, перенесли на неопределенный срок. Из-за высоких плюсовых температур снегогенераторы не могут производить снег. Об этом сообщил руководитель технической службы горнолыжного курорта «Солнечная Долина» Дмитрий Просвирин.

— Как только мы дождемся оптимальных минусовых температур, нам нужно будет всего несколько дней, чтобы подготовить качественные трассы и начать радовать посетителей фирменным вельветом, — рассказал Дмитрий Просвирин

Представители курорта пообещали сообщить дату открытия горнолыжного сезона позднее.

Ранее в «Солнечной долине» отменили старты первенства и Кубка мира по фристайлу. Это связано с рядом санкций и ограничений, наложенных на Россию. Однако на замену отмененным соревнованиям проведут Кубок Евразии по фристайлу.

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