Следователи возбудили дело по факту ДТП с двумя погибшими и пятерыми пострадавшими в Челябинской области

Авария произошла вечером напротив озера Половинное. Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон

В Челябинской области на водителя Toyota Verso, который столкнулся с грузовиком Scania под Копейском, возбудили уголовное дело. Расследование в отношении мужчины ведется по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

— В результате ДТП пострадали водитель Toyota Verso и пассажиры легкового автомобиля: двое пожилых людей скончались на месте происшествия, трое детей и двое взрослых доставлены в лечебное учреждение, — рассказала представитель ведомства.

Авария произошла вечером 7 ноября на 33 км автодороги Восточный обход. Водитель Toyota Verso выехал встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом. После ДТП троих человек зажало в легковушке, их вытащили спасатели.

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