В Челябинске полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении обязанностей

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске сотрудники ГУ МВД по региону вместе с начальником полицейского главка Михаилом Скоковым почтили память своих коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей. Мероприятие проходило на мемориальном комплексе «Солдатам правопорядка». В нем приняли участие не только сотрудники ведомства, но и губернатор Алексей Текслер, представители духовенства, общественники, близкие и родственники героев, а также курсанты, ветераны органов внутренних дел и других силовых структур.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

На мемориальной плите высечены имена 232 стражей правопорядка, которые ушли из жизни при совершении героических поступков. Каждый погибший сотрудник до конца был верен Присяге и своему служебному долгу. Они самоотверженно боролись с преступностью, противостояли бандитам, круглые сутки стояли на страже спокойствия мирных граждан.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

После троекратного залпа салютной группы торжественным маршем прошли сотрудники подразделений областного Главка во главе со знаменной группой. Участники шествия возложили цветы и венки к мемориалу погибшим стражам правопорядка, склонив головы в знак уважения.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

— Руководство Главного управления МВД России по Челябинской области во главе с генерал-лейтенантом полиции Михаилом Скоковым с большим трепетом и уважением относятся к памяти безвременно ушедших коллег, помогают их родным и близким не падать духом после тяжелой утраты. Для членов семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, сегодня областным главком были организованы памятные мероприятия, на которые прибыли гости из разных уголков Южного Урала, — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru