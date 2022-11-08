В Челябинске почтили память погибших сотрудников полиции

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложил цветы к мемориальному комплексу «Солдатам правопорядка» в память о погибших при исполнении долга сотрудниках правоохранительных органов.

— Служба в правоохранительных органах всегда была опасной, всегда необходимо было проявлять мужество и стойкость, и только самые смелые и достойные сыны нашего Отечества приходили и приходят сегодня в полицию, Росгвардию для того, чтобы защищать наших соотечественников, — сказал Алексей Текслер на церемонии.

Губернатор подчеркнул, что имена героев, которые в мирное время отдали свою жизнь ради наших земляков, никогда не будут забыты.

Торжественное мероприятие проводится ежегодно в День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации с участием представителей органов власти, духовенства, руководителей, сотрудников, ветеранов правоохранительной системы Челябинской области, а также семей работников силовых структур региона, погибших при выполнении служебного долга, и жителей города.

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