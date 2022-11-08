Бюджет Челябинской области в 2023 году останется социально-ориентированным

Фото: пресс-служба губернатора.

Бюджет 2023 года останется социальным. Об этом заявил Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на аппаратном совещании. Также глава региона озвучил приоритетные направления областного проекта бюджета на плановый трехлетний период.

— В 2023 году нашим основным приоритетом остается социальная сфера, — Подчеркнул Алексей Текслер. — Более 70% расходов бюджета — это социально значимые статьи. Мы обеспечим в полном объеме реализацию всех Указов Президента, исполнение всех региональных программ по оказанию мер государственной поддержки граждан и их семей, и проиндексируем все социальные выплаты.

Алексей Текслер напомнил, что благодаря эффективной работе с федеральным центром началась реализация крупных проектов развития, таких как межуниверситетский кампус и строительство метротрама в Челябинске. Кроме этого, за счет новых инструментов федеральной поддержки реализуются проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, строительства соцобъектов, в первую очередь, школ и детских садов.

— Все выделенные средства должны быть потрачены эффективно на значимые для людей проекты, — уточнил губернатор.

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