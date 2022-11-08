Коммерческие объекты в Челябинской области проверят на пожарную безопасность

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести профилактический осмотр объектов коммерческой недвижимости на предмет соблюдения правил пожарной безопасности Провести работу губернатор рекомендовал в ближайшее время, чтобы не допустить на территории региона таких ситуаций, как трагедия, произошедшая в выходные в Костромской области.

— Несколько лет назад в рамках поддержки бизнеса был введен запрет на проверки для индивидуальных предпринимателей и малых предпринимателей. Это может приводить к нарушениям, а у контролеров не всегда есть возможность проверить эти объекты, — уточнил Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что была достигнута договоренность с МЧС и прокуратурой провести профилактические осмотры вместе с собственниками и руководителями. Губернатор выразил уверенность, что собственники не менее заинтересованы в безопасности своих объектов.

Другие поручения Алексея Текслера касались сезонной тематики. Это контроль за ходом отопительного сезона, своевременная уборка дорог и тротуаров от снега и наледи, а также завершение строительных работ в срок.

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