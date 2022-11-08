Южноуральцы получили награды губернатора за укрепление национальной политики

Фото: пресс-служба губернатора.

Десять южноуральцев стали лауреатами губернаторской премии в сфере государственной национальной политики за 2022 год. Торжественная церемония награждения состоялась в резиденции главы региона.

Алексей Текслер вручил премии и, приветствуя лауреатов, отметил, что 2022 год стал годом культурного наследия народов России, и это придает особый смысл вручаемой награде. А в сегодняшней сложной ситуации, когда страна столкнулась с глобальными вызовами, знания, высокий авторитет и уникальный опыт лауреатов в сфере национальной политики особенно востребованы.

— В этой непростой ситуации недружественные нам силы пытаются нарушить единство нашего общества, посеять зерна межэтнических и межрелигиозных конфликтов, отменить русскую культуру, язык, — подчеркнул Алексей Текслер. — Но нам есть что противопоставить таким попыткам — это сплоченность, патриотизм, взаимное уважение и добрососедские отношения между народами. Это основа культурного кода России.