Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 16:38

Южноуральцы получили награды губернатора за укрепление национальной политики

Премия была учреждена Алексеем Текслером в 2019 году
Ольга ЩАПИНА
Фото: пресс-служба губернатора.

Фото: пресс-служба губернатора.

Десять южноуральцев стали лауреатами губернаторской премии в сфере государственной национальной политики за 2022 год. Торжественная церемония награждения состоялась в резиденции главы региона.

Алексей Текслер вручил премии и, приветствуя лауреатов, отметил, что 2022 год стал годом культурного наследия народов России, и это придает особый смысл вручаемой награде. А в сегодняшней сложной ситуации, когда страна столкнулась с глобальными вызовами, знания, высокий авторитет и уникальный опыт лауреатов в сфере национальной политики особенно востребованы.

— В этой непростой ситуации недружественные нам силы пытаются нарушить единство нашего общества, посеять зерна межэтнических и межрелигиозных конфликтов, отменить русскую культуру, язык, — подчеркнул Алексей Текслер. — Но нам есть что противопоставить таким попыткам — это сплоченность, патриотизм, взаимное уважение и добрососедские отношения между народами. Это основа культурного кода России.