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НовостиОбщество8 ноября 2022 17:16

Челябинские волонтеры делают для бойцов СВО обогревающие свечи из консервных банок и картона

Изделие будет полезным на фронте в ближайшую зиму
Ян Стоев
Ян Стоев
Фото: hornews.com

Фото: hornews.com

Волонтеры в Челябинске начали делать для участников спецоперации блиндажные свечи, с помощью которых можно согреть руки и высушить одежду. Для создания изделий требуютcя консервные банки, картон и парафин. Об этом сообщает издание Hornews.com.

Одна свеча может прогореть примерно шесть часов. Правда, у изделия есть свои недостатки: невозможно регулировать пламя и коптит парафин. Но волонтеры нашли способ уменьшить копоть — добавлять в него стеарин.

Южноуральцы уже сделали более 80 блиндажных свеч. Сейчас идет закупка парафина для новой партии, но не хватает консервных банок. Их можно принести мытыми в центр «Наследие» (при храме) по адресу Проспект Победы, 398.

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