В Миассе на время отключат воду, газ и электричество

Минимальный срок работ — один час, а максимальный — до окончания работ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Миассе из-за плановых работ отключат холодную воду, газ и электричество. Об этом рассказали в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

— В плановые работы на 9 ноября входит прекращение подачи электроэнергии, холодной воды и газоснабжения в жилые дома Центральной, Южной и Северных частях города, — объясняют в ведомстве.

Так, электричество будет отключено в домах на улицах Бульвар Карпова, 8 Июля, Лихачева, Орловская, Нагорная, Ремесленная, Пушкина, Чебаркульская, Чернореченская, Казымовой, Трактовая, Напилочная, Полевая, Миасских, Добровольцев, Демидова, 50 лет Победы, Крутой, Жебруна, Гончарный, Автомеханический, Запрудный, Школьная и Нагорная.

Холодной воды не будет в домах на улице Орловская, Дачная и Скрябинского, а газоснабжение приостановят на улице Богдана Хмельницкого. Минимальный срок отключения — один час, а максимальный — до окончания работ.

Кстати, сегодня днем, 8 ноября, в челябинском жилом комплексе «Западный луч» отключили электричество. Без света остались не только жители домов, но и многофункциональный центр, офисы, магазины и кафе.

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