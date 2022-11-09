Челябинский цинковый завод присоединился к региональному экостандарту

Фото: пресс-служба УГМК

Челябинский цинковый завод присоединился к региональному экологическому стандарту. Об этом рассказали депутаты областного заксобрания в ходе заседания по экологии.

— Представители ПАО «ММК», АО «Челябинский цинковый завод» и другие — всего 14 предприятий отчитались о выполнении комплексного плана, предусматривающего мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух до 2024 года, — объяснили в пресс-службе ЗСО.

Напомним, что региональный экологический стандарт в Челябинской области предполагает поэтапное снижение вредных выбросов. Кроме того, Южный Урал лидерует в создании «умной» системы экомониторинга.

Ранее в ходе этого заседания заксобрания стало известно о том, что за 2022 год в Челябинске вредные выбросы снизились почти на 22 процента, а в Магнитогорске — почти на 8.

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