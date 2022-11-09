Жители челябинского района смогут выбрать дорогу для ремонта

В списке представлено 5 участков
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Чебаркульского района смогут выбрать дорогу, которая больше всего нуждается в ремонте. Как рассказали в пресс-службе регионального миндортранса, для этого организовано специальное голосование.
— В списке — автомобильная дорога Шахматово — Запивалово, Верхние Караси — Нижние Караси, деревня Крыжановка — деревня Большаково, Травники — Камбулат — Маскайка, участок Камбулат — Маскайка, — объяснили в министерстве.
Проголосовать за дорогу, больше всего нуждающуюся в ремонте можно через виджет на сайте миндортранса или же через портал Госулуги в модуле «Общественное голосование» по этой ссылке.
Ранее челябинское ООО «АльфаСтрой» подало в областной Арбитражный суд заявление с просьбой признать себя банкротом. Данные об этом опубликованы в картотеке судебных дел.
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