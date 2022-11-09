Власти Челябинской области ищут подрядчика для организации медицинских полетов

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Власти Челябинской области объявили аукцион по поиску подрядчика для организации медицинских полетов внутри региона и за его предлами. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

— Основное место выполнения работ находится в Челябинской области. При необходимости доставки больных с территории региона будут осуществляться в медицинские центры Курганской, Свердловской, Тюменской, Оренбургской областей, а также Республики Башкортостан, — указано в документации торгов.

Предпологается, что в санавиации будут использовать два вертолета — по одному в Челябинске и Магнитогорске. Обе машины должны быть оснащены комплексом медоборудования: дефибриллятором, электрокардиографом, аппаратами искусственной вентиляции легких, ингалятором, отсасывателем и другой техникой.

Санавиация должна помочь организовать эвакуацию тяжело траспортабельных пациентов. Так, например, в сентября 55-летняя туристка из Твери приехала в Челябинскую область, чтобы покорить горы нацпарка «Таганай», но на четвертый день похода, ей стало плохо: слабость, тошнота, судороги. Для ее спасения хотели вызвать санавиацию.

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