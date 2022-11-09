В 2022 году 40 тысяч жителей Челябинской области отказались лечиться в своих поликлиниках

Выбирать новую поликлинику можно раз в год, а при переезде - чаще Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала года в Челябинской области 40 тыс. человек сменили поликлиники, к которым были прикреплены. Об этом сообщили в территориальном фонде обязательного медицинского страхования.

— Каждый человек, застрахованный по ОМС, имеет право один раз в год осуществить выбор или замену медицинской организации для оказания амбулаторной медицинской помощи, — пояснили, в ТФОМС, уточнив, что выбрать можно не только «общемедицинскую» поликлинику, но также стоматологию и женскую консультацию. А при переезде менять поликлинику разрешено и чаще раза в год.

Если житель Челябинской области захотел перейти из своей поликлиники в другую, ему надо явиться в новую поликлинику с паспортом, полисом, СНИЛС и ОМС, и подать заявление. Открепляться от старой поликлиники не нужно, туда данные отправят автоматически.

Выбрать другое место лечения можно и для ребенка младше 14 лет. В этом случае заявление подает кто-то из родителей, нужны паспорт взрослого, полис обязательного медстрахования и свидетельство о рождении ребенка.

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