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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 4:21

Пешеходный переход возле детсада в Челябинске проверят после того, как там сбили ребенка

В ДТП пострадала 15-летняя школьница
Елена КОЛЧИНА
Девочку сбили на нерегулируемом переходе

Девочку сбили на нерегулируемом переходе

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинске 15-летняя девочка пострадала в ДТП. 8 ноября ее сбила машина. Это случилось на пешеходном переходе через улицу Бажова, рядом со зданием ЮУрГГПУ и детским садом №456.

Школьница попала под колеса Hyundai Solaris, которым управляла 44-летняя женщина. Девочка получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

— Сотрудниками Госавтоинспекции Челябинска будет проверен указанный пешеходный переход, — пообещали в полиции.

Стоит отметить, что на переходе, который теперь будут проверять, нет светофора.

Напомним, в Челябинской области возбудили уголовное дело после аварии с грузовиком и минивэном. В ДТП погибли двое пожилых людей, пострадали трое детей и двое взрослых. Виновником аварии предварительно называют водителя минивэна.

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