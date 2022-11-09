Пешеходный переход возле детсада в Челябинске проверят после того, как там сбили ребенка

Девочку сбили на нерегулируемом переходе
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Челябинске 15-летняя девочка пострадала в ДТП. 8 ноября ее сбила машина. Это случилось на пешеходном переходе через улицу Бажова, рядом со зданием ЮУрГГПУ и детским садом №456.
Школьница попала под колеса Hyundai Solaris, которым управляла 44-летняя женщина. Девочка получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.
— Сотрудниками Госавтоинспекции Челябинска будет проверен указанный пешеходный переход, — пообещали в полиции.
Стоит отметить, что на переходе, который теперь будут проверять, нет светофора.
Напомним, в Челябинской области возбудили уголовное дело после аварии с грузовиком и минивэном. В ДТП погибли двое пожилых людей, пострадали трое детей и двое взрослых. Виновником аварии предварительно называют водителя минивэна.
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