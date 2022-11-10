Искусство под новой крышей: ремонт кровли учебного корпуса ЮУрГИИ закончат в этом году

После кровли возьмутся за ремонт фасада в следующем году. Фото: пресс-служба ЮУрГИИ

Скоро будет совсем новая – ремонт кровли учебного корпуса ЮУрГИИ на проспекте Победы, 167 подходит к концу. Темпы работ хорошие, по срокам подрядчик должен их завершить чуть больше, чем через месяц – 15 декабря, рассказал КП-Челябинск проректор по административно-хозяйственной работе ЮУрГИИ Павел Сундарев:

– Сейчас стадия готовности уже 80%. Там сверху еще делается безопасная проводка 12В, освещение внутри чердачных помещений, водостоки полностью по всему зданию, иначе потом бессмысленно делать фасад. Зданию по разным оценкам от 112 до 120 лет, точных данных нет, нам его передали в управление 10 лет назад. На нашем веку это будет первая глобальная реконструкция.

Проектно-сметная документация на ремонт фасадов уже готова и прошла госэкспертизу. Работы должны начаться в следующем году. Учредитель института – Министерство культуры Челябинской области – также планирует выделить средства на капитальный ремонт внутренних помещений в 2024 году. Несущие конструкции прошли экспертизу – здание пригодно для капитальной реконструкции. Будут заменены все старые инженерные системы и коммуникации – отопление и электропроводка, добавил проректор Павел Сундарев.

Также корпус на Победы, 167 может разрастись – к нему планируют пристроить два новых здания. План строительства уже готов, его рассматривают в проектной организации.

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