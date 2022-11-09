Один пытался сбежать: в нацпарке «Таганай» оштрафовали семерых туристов-лесорубов из Перми

Фото: нацпарк Таганай"

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области поймали группу из семерых нарушителей. Приехавшие из Перми туристы разбили лагерь не в приюте, а просто в приглянувшемся им месте в лесу. Они поставили палатки, принялись рубить деревья на дрова, а потом разожгли костер. Стоило нарушителям собраться у огня, как появились сотрудники службы охраны нацпарка.

— Нарушители общались на повышенных тонах и назывались вымышленными именами. А когда компанию провожали в приют, чтобы там продолжить беседу там, один из гостей попытался скрыться, — рассказали в пресс-службе «Таганая».

Беглеца поймали. Туристам выписали два штрафа за нарушения, в сумме пермякам придется заплатить 6 тыс. рублей.

Вероятно, гости из другого региона не подозревали, что скрыться от службы охраны нацпарка не так-то просто. Ранее на Таганае поймали гонщиков на снегоходах, а в соседнем заказнике выследили нарушителей с помощью дрона.

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