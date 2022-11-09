Челябинские кинотеатры намерены показать американский фильм «Аватар 2: Путь воды»

Сейчас в кинотеатрах в основном показывают отечественные фильмы. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В конце октября кинотеатры Челябинска снова ожили. «Сердце Пармы», «Петр I», «Грозный папа», «Либерея: Охотники за сокровищами» и «Иван Семенов: Школьный переполох» привлекли много зрителей. Но фильмы посмотрели, и в кинотеатрах снова наступило затишье.

Чтобы в новогодние праздники челябинские кинотеатры вновь наполнились людьми, уже сейчас ищут возможность показать «Аватар 2: Путь воды». Американский научно-фантастический фильм Джеймса Кэмерона привлечет внимание зрителей, уверены сотрудники кинотеатров.

− С задержкой в полторы недели в России запустили американский фильм «Черный Адам», на который также наложено ограничение. Его даже показывают в некоторых кинотеатрах Челябинска. Но, насколько я знаю, технически перегнать фильм в Россию было очень сложно. С «Аватар 2: Путь воды» будет еще труднее. Но такую возможность ждут все: кинотеатрам нужны деньги и на зарплаты, и на содержание помещений, и еще много на что, – рассказал «ФедералПресс» управляющий муниципальным кинотеатром «Знамя» Артем Созыкин.

К новому году в прокат планируют выпустить и отечественные фильмы. «Непослушник 2», «Елки 9», «Мы», «Чебурашка», «Чук и Гек», «Иван Царевич и Серый волк».

Напомним, 1 марта в челябинских кинотеатрах начали отменять показы зарубежных фильмов и сообщили, что новые кинокартины в ближайшее время в отечественный прокат не выйдут. А к концу марта в кинотеатры стали возвращаться фильмы о Даниле Багрове «Брат» и «Брат 2». Новинки американских блокбастеров вернули на киноэкраны только в середине лета. И то только копии из интернета.

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