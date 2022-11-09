Экскурсия рассчитана на два часа Фото: Эдуард ФАДЮШИН

В это воскресенье, 13 ноября, для пассажиров «Ласточки» проведут бесплатную экскурсию по Магнитогорску. Она начнется в 11:00, при прибытии в город металлургов, и займет два часа.

— За это время вы услышите, как создавались уральские образцы сталинского ампира, увидите панорамы Магнитогорска с уютными улочками и впечатляющим величием ММК и узнаете, каково это: каждый день ездить из одной части света в другую, — сообщает официальный туристический портал Челябинской области.

Акция проводится по случаю двухлетней годовщины запуска «Ласточки» между Челябинском и Магнитогорском. Для участия нужно всего лишь купить билет на поезд. Как обычно, это можно сделать в пригородных кассах, в терминалах или в приложении РЖД. Также нужна предварительная регистрация по ссылке.

Поезд «Ласточка» № 7903 отправляется из Челябинска в 6.30. Присоединиться к экскурсии смогут пассажиры с других станций — Троицк, Тамерлан, Карталы.

Как уточнили в ЮУЖД, за два года на «Ласточке» проехали более 700 тыс. пассажиров. Чаще жители региона совершали поездки по маршруту Челябинск — Карталы и обратно (197 тыс.). Более 150 тыс. человек проехали по маршруту Челябинск — Троицк и обратно.

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