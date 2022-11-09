Снова рост: в Челябинской области впервые с сентября увеличилась заболеваемость коронавирусом

На больничном остаются 1,9 тыс. человек
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области обнаружили 95 новых случаев коронавируса. Это на 4 больше, чем накануне. Впервые с конца сентября количество новых заболевших не снизилось, а возросло по сравнению с предыдущим днем.
Стоит отметить, что такой результат необязательно связан с приходом новой волны эпидемии. Дело в том, что за последние сутки на Covid-19 протестировали 2327 человек —в два с половиной раза больше, чем накануне.
По данным регионального министерства здравоохранения к 9 ноября, от коронавируса в Челябинской области продолжают лечиться 1 867 человек. За день четыре пациента умерли от ковидной пневмонии.
За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 391 518 южноуральцев.
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