Снова рост: в Челябинской области впервые с сентября увеличилась заболеваемость коронавирусом

На больничном остаются 1,9 тыс. человек Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области обнаружили 95 новых случаев коронавируса. Это на 4 больше, чем накануне. Впервые с конца сентября количество новых заболевших не снизилось, а возросло по сравнению с предыдущим днем.

Стоит отметить, что такой результат необязательно связан с приходом новой волны эпидемии. Дело в том, что за последние сутки на Covid-19 протестировали 2327 человек —в два с половиной раза больше, чем накануне.

По данным регионального министерства здравоохранения к 9 ноября, от коронавируса в Челябинской области продолжают лечиться 1 867 человек. За день четыре пациента умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 391 518 южноуральцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru