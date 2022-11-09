В Челябинске сотрудники ФСБ сожгли 80 килограммов наркотиков

Фото: УФСБ по Челябинской области

В Челябинске сотрудники ФСБ уничтожили вещественные доказательства по уголовным делам наркодилеров. В печь Челябинского металлургического комбината сбросили 80 килограммов запрещенных веществ.

Как пояснили в региональном управлении ФСБ, уничтожить доказательства разрешил суд после того, как приговоры наркоторговцам вступили в силу.

За решетку отправились 12 человек. Из них пятеро были членами международной банды, торговавшей мефедроном и a-PVP, через интернет в нескольких российских регионах. У преступников изъяли почти 60 килограммов наркотиков, заодно уничтожили найденную в поселке Каштак нарколабораторию. Бандитов приговорили к срокам от 7 до 13 лет в колонии строгого режима.

Еще четверых наркосбытчиков поймали при попытке продать 300 граммов гашиша заключенным. Неудавшихся продавцов приговорили к срокам от 3,5 до 5 лет в колонии строгого режима.

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