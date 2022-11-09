В Челябинской области продажа молока сократилась на 9%

Объем реализации молока уменьшился, но зерна стали продавать намного больше
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Челябинской области сельхозпроизводители сократили объем продажи молока на 9%. С января по сентябрь южноуральские аграрии реализовали 106 тыс. тонн молока — на 10,6 тыс. тонн меньше, чем в том же периоде прошлого ода. Об этом свидетельствует данные, опубликованные Контрольно-счетной палатой Челябинской области.
Продажа некоторых других видов сельхозпродукции, наоборот, выросла. Зерна реализовали на 29,9% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.
С начала января производители отгрузили покупателям 1 млрд 72 млн яиц — на 3,3% больше, чем в том же периоде 2021 года.
Напомним, за последнее время цена молока в супермаркетах Челябинской области выросла на 0,4%. Но подешевели куриное мясо, свинина и гречка.
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