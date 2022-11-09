Был на все готов ради клиента: в Челябинске адвоката будут судить за торговлю патронами

Житель Челябинска решил запастись большим количеством патронов и попросил в этом помощи у своего адвоката Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске адвоката обвиняют в незаконном сбыте боеприпасов. Следователи уверены, что на преступление юрист пошел по просьбе клиента.

Адвокат защищал челябинца, которого судили за незаконный оборот оружия. Доказать невиновность клиента не удалось: суд аннулировал разрешение горожанина на покупку, хранение и ношение оружия. Но челябинец от пользования оружием не оказался. Патронов у него не было, зато доверитель знал, что у его адвоката есть лицензия на оружие. Мужчина обратился к защитнику с просьбой купить для него патроны.

— Обвиняемый приобретал боеприпасы и продавал их доверителю, в общей сложности незаконно сбыв 500 патронов, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В незаконную сделку вмешались сотрудники ФСБ.

Теперь расследование уголовного дела закончено, материалы передали в Ленинский райсуд Челябинска. Адвокату грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет и штраф до 100 тыс. рублей.

Ранее в Челябинской области задержали девятиклассника, пригрозившего устроить стрельбу в школе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru