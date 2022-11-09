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НовостиСпорт9 ноября 2022 8:28

В декабре в Челябинской области стартует проект для особенных детей и их семей «Лыжи мечты. Семейный заезд»

В горнолыжном сезоне 22-23 более 100 особенных детей из Челябинской области смогут посетить занятия по горным лыжам с инструктором бесплатно
Источник:kp.ru
Фото: "Солнечная долина"

Фото: "Солнечная долина"

Проект направлен на улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с ОВЗ. В течение пяти месяцев дети с ОВЗ и их семьи посетят более 1500 занятий с горнолыжными инструкторами и примут участие в семейных стартах. Занятия будут проходить на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина».

«Провести занятия бесплатно для «особенных» детей нам удастся благодаря гранту от Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала и софинансировании президента Национального парка спорта и туризма «Тургояк» Олега Юрьевича Сиротина. В конце сезона для участников проекта будут организованы физкультурно-спортивные соревнования «Лыжи мечты. Семейный заезд». Этот проект позволит не только добавить позитива, но и повысить адаптационные ресурсы всей семьи», рассказала Анна Матюшко, руководитель проекта.

Комплекс мероприятий приведет к улучшению физического и психологического состояния как детей-участников, так и их семей, формированию более активного и деятельного образа жизни. Родителям важно самостоятельно пережить эмоции, близкие к тем, что переживает их ребенок, для лучшего взаимопонимания и позитивной атмосферы в семье.

Для того, чтобы принять участие в проекте необходимо заполнить анкету участника и отправить ее на электронный адрес lizhimechty74@yandex.ru . Скачать анкету можно на сайте dolina.su