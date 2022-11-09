Сотруднице структуры челябинского минобра дали условный срок за взятку

Бизнесмен дал взятку, чтобы получить контракт на поставку офисной техники Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

В Челябинске признали виновной в получении взятки сотрудницу регионального центра оценки качества информатизации образования при министерстве образования и науки Елену Морданенко.

Как сообщили в Советском районном суде Челябинска, женщину приговорили к 4 годам условного лишения свободы. Кроме того, Елене Морданенко на три ода запретили занимать какие-либо должности на государственной службе.

Руководитель РЦОКиО признала вину, сотрудничала со следствием, а также еще до суда отдала государству всю полученную взятку.

Напомним, махинации в РЦОКиО обнаружили во время проверки Контрольно-счетной палаты. Вскоре в отношении сотрудницы центра возбудили уголовное дело. Выяснилось, что с 2019 до 2021 года женщина получила 350 тыс. рублей от бизнесмена. В обмен она помогла предпринимателю в заключении контракта на поставку офисной техники. Оборудование закупали по нацпроекту «Образование».

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