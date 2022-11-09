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НовостиОбщество9 ноября 2022 9:10

Сотруднице структуры челябинского минобра дали условный срок за взятку

Елена Морданенко незаконно помогла оформить контракты на поставку офисной техники
Елена КОЛЧИНА
Бизнесмен дал взятку, чтобы получить контракт на поставку офисной техники

Бизнесмен дал взятку, чтобы получить контракт на поставку офисной техники

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

В Челябинске признали виновной в получении взятки сотрудницу регионального центра оценки качества информатизации образования при министерстве образования и науки Елену Морданенко.

Как сообщили в Советском районном суде Челябинска, женщину приговорили к 4 годам условного лишения свободы. Кроме того, Елене Морданенко на три ода запретили занимать какие-либо должности на государственной службе.

Руководитель РЦОКиО признала вину, сотрудничала со следствием, а также еще до суда отдала государству всю полученную взятку.

Напомним, махинации в РЦОКиО обнаружили во время проверки Контрольно-счетной палаты. Вскоре в отношении сотрудницы центра возбудили уголовное дело. Выяснилось, что с 2019 до 2021 года женщина получила 350 тыс. рублей от бизнесмена. В обмен она помогла предпринимателю в заключении контракта на поставку офисной техники. Оборудование закупали по нацпроекту «Образование».

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