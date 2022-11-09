Жители Челябинска могут пожаловаться на скользкие тротуары в управляющие компании и администрацию

Лед можно встретить практически на всех улицах города Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уже почти неделю в Челябинске лежит снег, но из-за переменчивой температуры на дорогах и тротуарах появился гололед. Это стало настоящей проблемой для горожан, ведь ходить по улице стало гораздо сложнее.

А мэрии Челябинска рассказали, что борьба с гололедом сейчас находится в самом разгаре. Каждый день дорожные службы очищают и посыпают тротуары, к работе присоединились и управляющие компании.

В администрации также добавили, что жители города могут сообщить о скольских тротуарах в управляющую компанию, если лед находится на придомовой территории. В КДХ — если не убраны тротуары вдоль дорог, и в администрацию района — если скользят внутриквартальные проезды.

Калининский район — 791-94-10 (круглосуточно).

Курчатовский — 741-45-48 (круглосуточно).

Ленинский — 256-23-05 (круглосуточно).

Металлургический — 735-80-14, 723-04-60 доб.164 (круглосуточно).

Советский - 237-26-44 (8.00-17.00), 237-26-23 (17.00-8.00).

Тракторозаводский — 775-30-39 (круглосуточно).

Центральный - 263-31-14 (8.00-17.00), 263-30-04 (17.00-8.00).

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