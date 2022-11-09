Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2022 9:39

Поговорят о кредитах и алиментах: в Челябинской области приставы устроят день приема для семей мобилизованных

Судебные приставы в Челябинской области устроят день приема для семей мобилизованных должников
Елена КОЛЧИНА
Судебные приставы расскажут, как быть, если у мобилизованного остались долги по кредитам или неоплаченные штрафы

Судебные приставы расскажут, как быть, если у мобилизованного остались долги по кредитам или неоплаченные штрафы

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске судебные приставы проведут единый день приема для родственников мобилизованных. Обсуждать будут вопросы, связанные с исполнительными производствами и возвращением долгов.

Как уточнили в пресс-службе областного ГУФССП, прием продлится с 10:00 до 18?00 10 ноября. Его организуют не только в главном офисе службы на улице Барбюса, 136В в Челябинске, но и во всех подразделениях судебных приставов региона.

Фото: ГУФССП по Челябиснкой области

Фото: ГУФССП по Челябиснкой области

Чтобы обсудить долги мобилизованных с приставами, нужно не забыть взять с собой удостоверение личности. Если есть документы, подтверждающие мобилизацию родственника, то их тоже необходимо принести.

Ранее в Челябинской области пообещали обеспечить семьи мобилизованных бесплатной юридической помощью. Принимают также заявки на единовременные пособия для детей. Только в Челябинске таких заявлений подали уже более тысячи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru