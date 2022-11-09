В Челябинске решили не отказываться от строительства жилой многоэтажки напротив ЧелГУ

Вместо 25-этажного дома построят десятиэтажку.Фото: единая информационная система жилищного строительства

В Челябинске специализированный застройщик «Ресурс» планирует завершить работы по возведению многоэтажного дома напротив главного корпуса ЧелГУ. Разрешение на возведение объекта уже было получено. Информация об этом опубликована в единой информационной системе жилищного строительства.

Десятиэтажный дом на улице Братьев Кашириных, 102в планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2024 года. Всего в здании сделают 133 квартиры и 3 подъезда. Во дворе разместят детскую и спортивную площадку, место для мусорных контейнеров, парковку.

Напомним, здание начали возводить в 2019 году. Изначально планировалось сделать 25 этажей. Но жители соседнего дома выступили против из-за того, что новостройка грозила загородить им солнце. К разбирательствам подключилась прокуратура, и в итоге строительство многоэтажки запретили. Компании пришлось переделывать проект, чтобы вновь получить разрешение.

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