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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 13:50

В челябинском общежитии голую девушку избили до потери сознания

Задержан неоднократно судимый мужчина
Ян Стоев
Ян Стоев
Пострадавшую госпитализировали

Пострадавшую госпитализировали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске в одной из комнат общежития квартирного типа на улице Горького нашли в бессознательном состоянии голую девушку. У пострадавшей имелись на шее следы от удушья, синяки и кровоподтеки по всему телу. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии.

Прибывшим на место бойцам вневедомственной охраны рассказали, что пострадавшая была пьяна. Она зашла в комнату к 36-летнему мужчине.

В ходе разбирательств владельца жилья задержали – им оказался четырежды судимый челябинец. Пострадавшую госпитализировали.

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