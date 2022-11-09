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НовостиОбщество9 ноября 2022 14:58

В Миассе построили канализационную насосную станцию с производительностью до 100 кубов в час

Объект соответствует всем требованиям безопасности
Ян Стоев
Ян Стоев
Фото: мэрия Миасса

Фото: мэрия Миасса

В поселке Миасс-2 в Челябинской области на месте изношенной канализационной насосной станции обустроили новую и отвечающую всем требованиям. Она имеет производительность до 100 кубов в час. Об этом на своей личной странице во «ВКонтакте» рассказал глава Миасса Григорий Тонких.

— При строительстве объекта была учтена перспектива дальнейшего развития поселка, в том числе, строительство в районе многоквартирных домов, — отметил Григорий Тонких. — Теперь в автоматическом режиме станция будет обеспечивать весь Миасс-2 качественной коммунальной услугой.

В настоящий момент станция загружена на 40%. Она перекачивает канализационные стоки в централизованную систему через коллектор длинной порядка 1 км. КНС оснащена двумя мощными насосами, современными емкостями и соответствует всем требованиям безопасности.

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