Первый рейс дизель-поезда «Орлан» из Челябинска в Екатеринбург состоится 11 ноября

Билет будет стоить 614 рублей. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

Первый рейс нового дизель-поезда «Орлан» Челябинск-Екатеринбург состоится 11 ноября. Билеты для пассажиров уже находятся в продаже. Приобрести их можно в кассах пригородного вокзала или в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород».

Стоимость поездки составит 614 рублей. Из Челябинска поезд будет отправляться в 06:50, обратно из Екатеринбурга — в 18:07. Время в пути — 3 часа 56 минут.

В пути «Орлан» будет совершать несколько остановок: о.п. 236, Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей, Полевской, Первомайская.

Напомним, дизель-поезд оборудован климатической установкой, системой обеззараживания воздуха, санитарными модулями и всем необходимым для маломобильных пассажиров. «Орлану» не требуется электричество, он способен разгоняться до 120 км/час.

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