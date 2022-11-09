Партнерам челябинского экс-губернатора Дубровского грозит арест имущества на миллиард рублей

Сумма требований — чуть больше одного миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Арбитражный суд Челябинской области обратилась дочь экс-губернатора Бориса Дубровского Анна с требованием наложить арест на имущество бывших партнеров ПО «Монтажник». Обанкротившаяся компания — семейный бизнес бывшего главы региона.

— Кредитор Дубровская Анна Борисовна обратилась в арбитражный суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество Тулупова Виктора Дмитриевича и Сипкиной Натальи Николаевны, установив общую стоимость имущества, подлежащего аресту по каждому из лиц в сумме 1 млрд 022 млн рублей, — указано в документах суда.

Исключение — имущество, которое нельзя взыскать, а также месячный прожиточный минимум. Заседание по этому делу назначено на 10 ноября 2022 года.

Кстати, в конце октября имущество самого Дубровского на почти миллиард рублей было арестовано. Из определения Арбитражного суда Челябинской области следует, что обеспечительные меры удовлетворены частично.

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