Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2022 22:25

В закрытом городе Челябинской области собрали лекарства для мобилизованных

Медикаменты отправят на фронт в ЛНР
Андрей МОСКВИЧЕВ
Кроме лекарств, мобилизованные получат радио и фонарики

Кроме лекарств, мобилизованные получат радио и фонарики

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Снежинска собрали партию медикаментов, фонариков и раций для южноуральских мобилизованных. Об этом пишут городские активисты в социальных сетях.

— Куплена медицина воинам в ЛНР. Каждому будет собрана индивидуальная аптечка, также получены радиостанции, тактический рюкзак и фонарики, — указано в посте группы «Снежинск: землякам на СВО» во ВКонтакте.

Вместе с лекарствами, радио и фонариками активисты отправили призывникам детские письма, а также доложили мягкую игрушку «Снежик» — символа города.

Ранее челябинские судебные приставы приняли решение о проведении единого дня приема для родственников мобилизованных. Обсуждать будут вопросы, связанные с исполнительными производствами и возвращением долгов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru