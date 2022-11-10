В закрытом городе Челябинской области собрали лекарства для мобилизованных

Кроме лекарств, мобилизованные получат радио и фонарики Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Снежинска собрали партию медикаментов, фонариков и раций для южноуральских мобилизованных. Об этом пишут городские активисты в социальных сетях.

— Куплена медицина воинам в ЛНР. Каждому будет собрана индивидуальная аптечка, также получены радиостанции, тактический рюкзак и фонарики, — указано в посте группы «Снежинск: землякам на СВО» во ВКонтакте.

Вместе с лекарствами, радио и фонариками активисты отправили призывникам детские письма, а также доложили мягкую игрушку «Снежик» — символа города.

Ранее челябинские судебные приставы приняли решение о проведении единого дня приема для родственников мобилизованных. Обсуждать будут вопросы, связанные с исполнительными производствами и возвращением долгов.

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