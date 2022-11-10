Трем челябинским компаниям запретили сделки с иностранными долями

Это указано в документе на сайте правовой информации за подписью Владимира Путина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Владимир Путин подписал список российских производителей, которые могут проводить сделки с иностранными долями только по специальному разрешению. В нем есть три челябинские компании.

— Утвердить перечень хозяйственных обществ, являющихся производителями оборудования для организаций топливно-энергетического комплекса и оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и ремонту такого оборудования, — указано в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, запрет на подобные сделки до конца 2022 года действует в АО ПО «Метран», АО «Транснефть Нефтяные Насосы», а также в ООО «ЭСК Новая энергия».

Ранее в поселке Миасс-2 в Челябинской области на месте изношенной канализационной насосной станции обустроили новую и отвечающую всем требованиям. Она имеет производительность до 100 кубов в час.

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