Антимонопольщики оштрафовали челябинскую управляющую компанию за незаконную рекламу

Компания нарушила закон о рекламе Фото: Евгения ГУСЕВА

Челябинский УФАС оштрафовал управляющую компанию «ПЖРЭУ Курчатовского района» за недостоверную рекламу. Как объяснили антимонопольщики, в ней УК «прибавили» себе несколько лет работы.

— В видеоролике сообщалось об обслуживании домов Курчатовского района на протяжении 35 лет ООО УК «ПЖРЭУ Курчатовского района». Челябинское УФАС России установило, что ООО зарегистрировано только в 2006 году, — рассказали в пресс-службе УФАС.

Реклама показывали еще в мае 2022 года на медиаэкранах в общественном транспорте. По мнению УФАС, компания подобным образом искажает информацию о себе и вводит потребителей в заблуждение.

Кстати, в Челябинске теперь можно получить штраф за нелегальный запуск квадрокоптеров. В мэрии Челябинска напомнили, что без всяких разрешений можно запускать лишь дроны весом менее 150 граммов.

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