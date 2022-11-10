Выбриты бровь и затылок, носит украшения в виде крестов: в Челябинской области пропала 16-летняя девушка

Фото: "ЛЕГИОН СПАС74" ПОИСК ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ/vk.com
В Челябинской области разыскивают 16-летнюю Марию Назарову. Она пропала в Магнитогорске во вторник 8 ноября. В последний раз девушку видели в строительно-монтажном техникуме на улице Советской.
Рост пропавшей приблизительно 155-160 сантиметров. Девушка среднего телосложения, голубоглазая. Волосы у нее выкрашены в черный цвет, а на затылке выбриты. Выбрита также одна из бровей.
В день исчезновения Мария была одета в короткую серую куртку с капюшоном, черную футболку с черепом, черные джинсы и кроссовки того же цвета. Часто девушка носит бижутерию в виде крестов.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить в полицию либо волонтерам по телефону 8-800-300-85-99.
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