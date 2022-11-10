Замерз на лету: в Челябинской области туман превратился в необычные ледяные узоры

Фото: нацпарк "Таганай"

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области заметили изморозь удивительной формы. Она не просто покрыла здания или деревья, а образовала ажурные узоры. С первого взгляда можно подумать, что это специально изготовленные украшения или же сосульки, растущие почему-то не по направлению к земле, а параллельно ей.

В действительности ледяное украшение — всего лишь изморозь. Принять оригинальную форму ей помогла погода.

— В отличие от кристаллической, зернистая изморозь образуется поле оседания на поверхность мелких капель переохлаждённого тумана. Обязательное условие – ветер, желательно сильный, и температура воздуха от 0 до -10 градусов. В общем, так, как сейчас на Дальнем Таганае, где нарастание такой изморози может продолжаться сутками, — рассказали в пресс-службе национального парка.

Зернистую изморозь еще называют сибирской или полярной. Обычная кристаллическая изморозь за ночь покрывает пушистым слоем ветки деревьев или крыши домов, а днем осыпается под лучами солнца. А вот зернистая изморозь суровей: она растет, пока не прекращаются туман и ветер. Длиться это может несколько суток подряд, а потом изморозь сохраняется еще несколько дней.

Напомним, в этом году в Челябинской области уже начал расти ледяной фонтан. Он появляется каждую зиму в нацпарке «Зюраткуль» и достигает порой 16 метров в высоту.

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