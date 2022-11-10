Выше всего – у гинеколога: в Челябинске составили рейтинг вакансии с самыми большими зарплатами

В ноябре нашлась всего одна вакансия с зарплатой выше 100 тыс. рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинске составили перечень самых высокооплачиваемых вакансий за ноябрь. Данные собрали специалисты рекрутингового сервиса SuperJob. В топ-5 попали предложения работодателей с зарплатой больше 60 тыс. рублей.

Самую высокую зарплату в Челябинске предлагают врачу-гинекологу. В одной из частных клиник медику готовы платить по 150 тыс. рублей в месяц. Обязательное условие — навыки ультразвуковой диагностики, причем обследовать с помощью УЗИ потребуется не только пациенток, но и пациентов.

Вторую строчку рейтинга заняла вакансия главы отдела продаж, работающего с организациями. Специалисту обещают платить 90 тыс. рублей в месяц.

Менеджеру отдела продаж готовы ежемесячно платить по 80 тыс. рублей, а ведущему менеджеру по работе с крупными клиентами — от 60 тыс. рублей.

По 60 тыс. рублей в месяц будет получать также инженер-проектировщик в компании, которая изготавливает отопительное оборудование.

Добавим, вакансии в сфере медицины попали в рейтинг самых высокооплачиваемых не только в Челябинске, но также в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Красноярске. В Нижнем Новгороде, например, стоматологу-ортопеду готовы платить от 200 тыс. рублей. А в Москве хирургу-имплантологу сулят 500 тыс. рублей ежемесячно.

Напомним, в ноябре в Челябинской области зарегистрировали максимальное с начала года количество свободных вакансий.

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