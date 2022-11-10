В Челябинской области 95 человек за день заболели коронавирусом

Среди 95 заболевших один школьник Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области за последний день диагностировали коронавирус у 95 человек. Днем раньше обнаружили столько же новых заболевших.

Как и накануне, от Covid-19 за сутки умерли четыре пациента.

По данным регионального министерства здравоохранения к 10 ноября, от коронавируса продолжают лечиться 1 859 жителей Челябинской области.

А за все время с начала пандемии в регионе зарегистрировали 391 613 подтвержденных случаев Covid-19.

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