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НовостиЗдоровье10 ноября 2022 5:03

В Челябинской области 95 человек за день заболели коронавирусом

Уровень заболеваемости и смертности остался таким же, как накануне
Елена КОЛЧИНА
Среди 95 заболевших один школьник

Среди 95 заболевших один школьник

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области за последний день диагностировали коронавирус у 95 человек. Днем раньше обнаружили столько же новых заболевших.

Как и накануне, от Covid-19 за сутки умерли четыре пациента.

По данным регионального министерства здравоохранения к 10 ноября, от коронавируса продолжают лечиться 1 859 жителей Челябинской области.

А за все время с начала пандемии в регионе зарегистрировали 391 613 подтвержденных случаев Covid-19.

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