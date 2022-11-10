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НовостиОбщество10 ноября 2022 5:22

В Челябинске на благотворительном аукционе продали кофту от «Уральских пельменей» за полмиллиона рублей

Покупателем стал гость города
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей Пахомов предложил рекордную для аукциона сумму.

Сергей Пахомов предложил рекордную для аукциона сумму.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске на благотворительном вечере «Добрые сердца» толстовку с автографами участников шоу «Уральские пельмени» купили за 550 тысяч рублей. Это рекордная сумма за весь аукцион.

Обладателем раритета стал не челябинец, а гость вечера – глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, заместитель председателя комиссии Парламентского собрания по информационной политике Сергей Пахомов. Он приехал на встречу с делегацией из Беларуси, которая на этой неделе работает в Челябинске.

Сам Сергей Пахомов предложил оставить толстовку на Южном Урале, как напоминание о важности благотворительности.

Напомним, что на вечере с творческими номерами выступили известные люди города. С помощью взносов, лотереи, аукциона и просто пожертвований организаторам удалось собрать 1,6 миллиона рублей. Средства собирались на лечение трех детей, которых взял под свое крыло челябинский фонд «Родная».

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