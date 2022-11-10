В Челябинске на благотворительном аукционе продали кофту от «Уральских пельменей» за полмиллиона рублей

Сергей Пахомов предложил рекордную для аукциона сумму.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске на благотворительном вечере «Добрые сердца» толстовку с автографами участников шоу «Уральские пельмени» купили за 550 тысяч рублей. Это рекордная сумма за весь аукцион.
Обладателем раритета стал не челябинец, а гость вечера – глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, заместитель председателя комиссии Парламентского собрания по информационной политике Сергей Пахомов. Он приехал на встречу с делегацией из Беларуси, которая на этой неделе работает в Челябинске.
Сам Сергей Пахомов предложил оставить толстовку на Южном Урале, как напоминание о важности благотворительности.
Напомним, что на вечере с творческими номерами выступили известные люди города. С помощью взносов, лотереи, аукциона и просто пожертвований организаторам удалось собрать 1,6 миллиона рублей. Средства собирались на лечение трех детей, которых взял под свое крыло челябинский фонд «Родная».
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