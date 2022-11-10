Из-за телефонных звонков экс-сотрудника ИВС в Челябинской области посадили на 4 года

Раньше житель Троицка следил за тем, как людей держат под стражей, а теперь сам оказался за решеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области бывшего сотрудника изолятора временного содержания признали виновным в превышении полномочий. Приговор вынесли экс-замначальника ИВС Троицкого отдела полиции.

— Виновный предоставлял сотовые телефоны находящимся в изоляторе следственно-арестованным для связи с другими фигурантами уголовных дел, — рассказали в региональном управлении ФСБ.

Троицкий районный суд приговорил бывшего замначальника изолятора к 4 годам заключения в колонии-поселении.

Ранее в Челябинске заключенному попытались передать телефон, спрятанный в паштете. А другому заключенному оставили посылку со щербетом с начинкой из марихуаны.

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