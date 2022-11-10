Каша экономней бутербродов: в Челябинской области подорожали хлеб и масло, а гречка дешевеет

"Деньги на хлеб не намажешь", - вздыхают челябинцы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинской области подсчитали, как изменились цены на продукты за последние полмесяца. Данные о ценниках в крупнейших торговых сетях опубликовала Контрольно-счетная палата региона.

Выяснилось, что за полмесяца на 2,7% подорожали яйца, хлеб вырос в цене на 1%, а пакет молока — на 0,5%. На 0,5% увеличилась и цена пачки сливочного масла.

— Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 8 позиций показали снижение цен, а 6 позиций выросли, — отмечают в КСП.

Подешевели куриное мясо, свинина с костями, соль и картофель. Во всех случаях снижение цен составило от 0,3% до 1%. Сильнее всего, на 4% подешевела белокочанная капуста, на 3,2% меньше стали просить за гречневую крупу, а цена сахара уменьшилась на 1,3%.

Напомним, сельхозпроизводители в Челябинской области в этом году продали на 9% меньше молока, чем в прошлом.

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